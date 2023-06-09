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Депутаты предложили утвердить дневные и месячные полисы ОСАГО

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Депутат от «Единой России» Александр Толмачев предложил новые поправки, которые предлагают изменить систему тарификации для полисов ОСАГО и ввести договоры на день или месяц вместо действующих годовых полисов. Об этом 8 июня сообщает Forbes.

По мнению Толмачева, измененная тарификация ОСАГО снизит стоимость полисов, что в первую очередь будет очень выгодным решением для водителей такси.

«Сейчас чаще всего водители такси самостоятельно выстраивают удобный для себя график работы: часть водителей работает только по пиковым часам или только по выходным дням (например, в формате подработки)», — гласит комментарий к проекту поправок.

Сейчас полис ОСАГО можно приобрести не менее чем на год, а средняя стоимость «автогражданки» составляет 70 тыс. рублей.

С 1 сентября текущего года водители такси будут обязаны оформить полис ОСАГО, чтобы заниматься перевозками, гласит принятый закон о такси.

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Министерство транспорта России предлагает отложить до 1 сентября 2025 года вступление в силу норм законопроекта, который обяжет перевозчиков такси покупать помимо ОСАГО страховой полис по рискам ущерба жизни и здоровью пассажиров такси (ОСГОП). Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку 31 мая сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Владимир Луговенко.

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