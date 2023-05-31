Минтранс выступил против введения новой страховки для таксистов в 2024 году

Министерство транспорта России предлагает отложить до 1 сентября 2025 года вступление в силу норм законопроекта, который обяжет перевозчиков такси покупать помимо ОСАГО страховой полис по рискам ущерба жизни и здоровью пассажиров такси (ОСГОП). Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку 31 мая сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Владимир Луговенко. «Известия» ознакомились с аудиозаписью заседания.

«Мы будем настаивать на позиции (что вступление в силу норм законопроекта должно быть сдвинуто. — Ред.) на 1 сентября 2025 года. Эту позицию у нас подтвердил министр. Минтранс России в целом понимает ситуацию в отрасли. Тем более что у нас само по себе страхование пассажира в любом случае сейчас заложено в ОСАГО, то есть пассажиры у нас так или иначе застрахованы, пусть не на тех условиях, которые дает ОСГОП, но тем не менее это есть. Я боюсь, что мы не можем от этой позиции отойти», — сообщил Луговенко.

При этом чиновник уточнил, что ведомство поддерживает сам законопроект.

Луговенко также напомнил, что с 1 сентября текущего года только вступают в силу нормы нового общеотраслевого законопроекта о такси, который был принят Госдумой в декабре 2022 года.

«Перевозчик должен почувствовать новые нормы, которые с 1 сентября вступят. У нас не должно быть бунта в этой части. Они должны адаптироваться к новым условиям, к новому закону. Потом, соответственно, по ОСАГО большие вопросы по стоимости (полисов. — Ред.) есть», — добавил Луговенко.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в свою очередь, отметил, что никаких возражений от правительства к принятию этого законопроекта нет. Он предложил внести ко второму чтению проекта в Госдуме лишь одну поправку — сдвинуть срок вступления в силу его норм лишь до 1 сентября 2024 года. При этом он уточнил, что в результате принятия проекта возможен рост тарифов на перевозку в такси, но не более чем на 5%.

Аксаков также предложил вернуться к обсуждению этого закона после его вступления в силу и проанализировать его еще раз.

«Как только начнется реализация его норм, мы посмотрим, вернемся, проанализируем... Но у нас по плану законопроект должен быть рассмотрен. Нас критикует руководство Госдумы за то, что мы задерживаем рассмотрение плановых вопросов», — рассказал на заседании Аксаков.

4 апреля заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что штраф за отсутствие полиса ОСАГО должен быть не менее 5 тыс. рублей. Также он отметил, что имеет смысл проработать вопрос о дифференциации ответственности для физических и юридических лиц.

30 марта стало известно о внесении в Государственную думу (ГД) законопроекта об увеличении размера штрафа за просроченное ОСАГО для служб заказа легкового такси. Его автором является депутат ГД Алексей Журавлев. Проект посвящен изменению ст. 11.14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Предлагается увеличить штраф с 500 рублей до 100 тыс. рублей.