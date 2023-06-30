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Видео с игрой Эрдогана в баскетбол набирает популярность в Турции

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Фото: соцсети
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Видео с игрой президента Реджепа Тайипа Эрдогана в баскетбол набирает популярность в Турции. Кадры опубликованы на странице бывшего министра промышленности и технологий страны Мустафы Варанка в Twitter.

На записи видно, как турецкий лидер ведет мяч, а затем забрасывает его в корзину. Заметно, что Эрдоган чувствует себя в игре достаточно уверенно.

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Турецкая газета Sözcü сообщала, что 25 апреля Эрдогану стало плохо во время прямого эфира: он оценивал повестку дня, когда трансляция резко прервалась после вопроса о будущих перестановках в кабинете министров. Оказалось, что президент почувствовал себя плохо. Примерно через 20 минут программа вернулась в эфир, интервью с Эрдоганом продолжалось еще 12 минут.

Турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану 26 февраля исполнилось 69 лет. Поздравления с днем рождения ему направил президент России Владимир Путин.

Глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер 28 мая заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки 99,43% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,14% голосов, Кылычдароглу — 47,86%

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