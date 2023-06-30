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Spiegel заявил об уязвимости западной техники перед российским «Аллигатором»

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Российский вертолет Ка-52 начинает проявлять весь свой потенциал в зоне проведения спецоперации, сообщил немецкий журнал Spiegel 30 июня.

В материале указано, что с этим воздушным судном не может справиться западное оружие, именно поэтому оно представляет серьезную угрозу для воздушного пространства Украины.

«Сейчас над позициями украинской пехоты часто кружит грозный противник: российский Ка-52, известный как «Аллигатор». Он считается одним из лучших ударных вертолетов в мире, хотя и не сумел проявить себя в прошлогодних операциях в полной мере. Теперь же положение кардинально изменилось», — говорится в публикации.

Кроме того, преимуществом Ка-52 является наличие управляемых ракет класса «воздух — воздух», «воздух — земля» и противотанкового комплекса «Вихрь». Также экипаж воздушного судна может вести огонь с расстояния до 10 км.

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Ранее в этот день Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

На кадрах видно, как российский вертолет «Аллигатор» уничтожил танк украинской армии точным попаданием.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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