Опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ российским «Аллигатором»

Министерство обороны России 30 июня опубликовало в Telegram-канале видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

На кадрах видно, как российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил танк украинской армии точным попаданием.

В министерстве уточнили, что экипаж разведывательно-ударного вертолета обнаружил танк и выпустил по нему управляемую ракету.

В этот же день начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что удары российской авиации по трем направлениям уничтожили пункты временной дислокации трех механизированных украинских бригад и одной бригады теробороны ВСУ.

28 июня Минобороны показало, как разведывательно-ударные вертолеты Вооруженных сил РФ уничтожают бронетехнику националистов Украины на южнодонецком направлении. Летчики обнаружили выдвижение колонны техники ВСУ и точными ударами ликвидировали цели управляемыми ракетами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.