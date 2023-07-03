Представлена рестайлинговая версия седана Lexus ES

Lexus, суббренд японского автоконцерна Toyota, представил обновленную версию седана ES. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба компании.

Модель ES актуального поколения вышла на рынок пять лет назад, в 2021 году автомобиль претерпел рестайлинг, который затронул по большей части интерьер седана. Теперь Lexus решил обновить электронную начинку автомобиля, а также добавить несколько новых систем безопасности.

Со стороны новый ES отличается лишь броскими 18-дюймовыми дисками с хромированным покрытием, однако большинство изменений автомобиля кроются под кузовными панелями. Например, Lexus получил современный пакет электроники Technology Package, а также 12,3-дюймовый дисплей медиасистемы, проецируемую панель приборов и голосового помощника.

Также покупатели базовой комплектации ES получат доступ к таким системам безопасности, как вспомогательная система объезда препятствий, предупреждение о выезде из полосы движения и система предотвращения наезда пешеходов.

Рестайлинговая версия седана будет поставляться с тремя силовыми установками на выбор: бензиновый двигатель объемом 2,5 л мощностью 207 лошадиных сил, рядная «шестерка» объемом 3,5 л мощностью 306 сил и гибридная версия с использованием базового 2,5-литрового мотора.

Продажи обновленного Lexus ES начнутся в США уже этим летом. Цена на новинку начинается $43 190 (около 3 840 000 рублей), что на $700 (около 62 000 рублей) дороже предыдущей версии модели.

Концерн JLR 23 июня анонсировал рестайлинговую версию кроссовера Range Rover Evoque. Больше всего изменений автомобиль претерпел снаружи: у Range Rover появилась новая решетка радиатора с более тонкими ячейками, а также изменена светодиодная оптика.

Рестайлинговый Range Rover Evoque будет представлен в семи вариациях силовых установок. Так, кроссовер получил два дизельных (265 л.с. и 204 л.с.) и три бензиновых (160, 200 и 249 л.с.) двигателя. Кроме того, Evoque можно купить в гибридном исполнении, где мощность бензинового двигателя и электромотора в совокупности составляет 309 л.с.