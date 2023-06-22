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JLR представил обновленный Range Rover Evoque

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Фото: Range Rover
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Концерн JLR анонсировал рестайлинговую версию кроссовера Range Rover Evoque, сообщает 23 июня пресс-служба компании.

Больше всего изменений автомобиль претерпел снаружи: у Range Rover появилась новая решетка радиатора с более тонкими ячейками, а также изменена светодиодная оптика.

Салон Evoque теперь может похвастать большим (11,4 дюйма) сенсорным дисплеем системы мультимедиа, который выполнен из изогнутого стекла. Кроме того, интерьер теперь можно заказать не только с кожаной, но и тканевой обивкой.

Рестайлинговый Range Rover Evoque будет представлен в семи вариациях силовых установок. Так, кроссовер получил два дизельных (265 л.с. и 204 л.с.) и три бензиновых (160, 200 и 249 л.с.) двигателя. Кроме того, Evoque можно купить в гибридном исполнении, где мощность бензинового двигателя и электромотора в совокупности составляет 309 л.с.

Обновленная версия Evoque уже доступна для заказа в Великобритании по цене от £40 тыс. (порядка 4,3 млн рублей).

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Lexus GX оборудован «рядной шестеркой» объемом 3,4 л с двойным турбонаддувом, которая выдает 354 л.с. (650 Нм) в связке с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией и подключаемым полным приводом. Кроме того, покупатели со временем смогут заказать гибридную версию i-Force Max, мощность которой составляет 443 л.с.

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