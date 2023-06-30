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ФК «Локомотив» покинули Смольников, Камано и Живоглядов

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Фото: fclm
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Московский футбольный клуб «Локомотив» опубликовал на официальном сайте информацию об уходе защитника Игоря Смольникова. Известно, что клуб также покинут гвинейский нападающий Франсуа Камано и защитник Дмитрий Живоглядов.

«Футбольный клуб «Локомотив» благодарит футболистов за время, проведенное в составе «железнодорожников», за вклад в победы команды и желает удачи на футбольном пути» — говорится в сообщении пресс-службы.

Причиной ухода спортсменов является истечение контрактов с клубом.

Камано играл за красно-зеленых с 2020 года. За это время он провел 91 игру, забил 18 голов и сделал 6 голевых передач. В составе ФК он также завоевал Кубок России – 2020/21.

Живоглядов в «Локомотиве» с 2019 года. Всего он провел 94 матча и выполнил 10 ассистов, а также удостоился Суперкубка России-2019 и Кубка страны сезона-2020/21.

Игорь Смольников перешел в клуб прошедшей зимой, но ранее уже выступал за «Локомотив». Таким образом, всего на его счету 26 матчей.

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Днем ранее стало известно, что форвард Владислав Сарвели из ФК «Сочи» перешел в футбольный клуб «Локомотив». Всего в профессиональном футболе он сыграл 238 матчей, забил 62 мяча и отдал 36 голевых передач.

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