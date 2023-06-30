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Эксперт рассказал о способах взаимодействия с токсичным коллегой

Эксперт Чирков: токсичность со стороны коллеги можно пресечь путем отзеркаливания
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Фото: Global Look Press/uwe umstätter
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Токсичность со стороны коллеги, даже если это начальник, можно пресечь путем отзеркаливания негатива. Об этом в пятницу, 30 июня, заявил эксперт по работе с командой и бренд-директор Нетологии Иван Чирков.

По его словам, важно выстроить свои личные границы и научиться их отстаивать, потому что именно бездействие и боязливость приводят к позиции жертвы.

«Поэтому если набралось несколько подобных случаев, не бойтесь проактивно решать проблему с помощью разговора. Главное — делать это наедине, а не в общем чате или офисном пространстве», — рекомендовал Иван Чирков в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, важно научиться честно признаваться, что вам некомфортно от токсичности коллеги. По мнению эксперта, это наиболее эффективный шаг для выстраивания комфортных рабочих отношений.

При этом, если перечисленные способы не помогают, то Чирков советует дистанцироваться как морально, так и физически.

«В первом случае нужно сфокусироваться на своих ценностях и сопротивляться желанию участвовать в негативном поведении. При этом важно быть нейтральным и не впадать в эмоции. Физическое дистанцирование же предполагает перевод в другой отдел, сокращение количества контактов в рамках рабочего дня», — сообщил специалист.

Крайней мерой, как считает эксперт, является проецирование поведения коллеги на него самого.

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