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Акционеры «Газпрома» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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На годовом собрании акционеры «Газпрома» утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом известно из данных, полученных Центром раскрытия корпоративной информации 30 июня.

«По итогам 2022 года дивиденды по акциям ПАО «Газпром» не объявлять и не выплачивать. <...> Решение принято», — говорится в материале.

Так собрание акционеров поддержало рекомендацию совета директоров «Газпрома» об отказе от выплаты финальных дивидендов за прошлый год.

Бумаги «Газпрома» отреагировали на новость незначительным снижением. На торгах Московской биржи акции компании «Газпром» по состоянию на 10:18 мск дешевели на 0,66%, до 166,8 рубля за бумагу.

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Ранее, 13 июня, Счетная палата назвала крупнейших налогоплательщиков за 2022 год. Так, 143 компании с госучастием перевели в федеральный бюджет около 753 млрд рублей дивидендов по акциям. В тройке лидеров — «Газпром» (463,6 млрд рублей), «Роснефтегаз» (142,8 млрд рублей) и «Транснефть» (59,8 млрд рублей).

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