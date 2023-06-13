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Счетная палата назвала крупнейших плательщиков дивидендов в бюджет РФ

РБК: Счетная палата раскрыла крупнейших плательщиков дивидендов в федеральный бюджет
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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За 2022 год 143 компании с госучастием перевели в федеральный бюджет около 753 млрд рублей дивидендов по акциям. В тройке лидеров — «Газпром» (463,6 млрд рублей), «Роснефтегаз» (142,8 млрд рублей) и «Транснефть» (59,8 млрд рублей), сообщает 13 июня РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении доклад Счетной палаты.

Из данных доклада Счетной палаты об исполнении федерального бюджета в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (Росимущество) следует, что в 2022 году государство получило в 2,2 раза больше дивидендов, чем годом ранее (339 млрд рублей).

На тройку компаний–лидеров приходится 88% всех поступлений. В первой десятке также значатся: «РусГидро» (14,4 млрд рублей), «Каспийский трубопроводный консорциум — Р» (12 млрд рублей), «Дом.РФ» (10,4 млрд рублей), «Зарубежнефть» (8,9 млрд рублей), «Ростелеком» (5,7 млрд рублей).

В данном отчете не учтены дивиденды на госдолю в Сбербанке, так как они поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ) и не администрируются Росимуществом.

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Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» 5 июня подтвердило кредитный рейтинг «Роснефти» на уровне ruAAA. Наивысшую оценку компания получает c июля 2017 года, говорится в сообщении агентства.

2 июня аналитики управляющей компании «РСХБ Управление Активами» рассказали, какие сектора экономики станут выгодными для частных инвестиций. Эксперты предположили, что в июне наиболее доходными на дивиденды секторами рынка акций станут нефтегазовая отрасль и сектор телекоммуникаций.

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