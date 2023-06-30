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Военный эксперт оценил планы США передать Украине кассетные боеприпасы

Перенджиев: планы США передать ВСУ кассетные боеприпасы говорят об их бессилии против РФ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Air Force
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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность передачи Украине запрещенных кассетных боеприпасов, потому что другие виды вооружений против Российской армии не работают. Об этом 30 июня «Известиям» заявил военный политолог Александр Перенджиев.

Как сообщил накануне CNN, в ближайшее время ожидается окончательное решение Белого дома по этому вопросу. В случае одобрения оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине в следующем месяце.

Перенджиев отметил, что намерения Белого дома говорят о том, что Вашингтон не хочет соблюдать никакие правила ведения боевых действий.

«США видят, что обычные бомбы не дают результата. Это показывает, что злость там кипит вовсю, поэтому они уже готовы идти на всякие гадости и переступать любые пороги. Это говорит об их бессильной злобе, потому что Россия держит контрнаступление ВСУ, не дает прорваться», — сказал военный эксперт.

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23 июня газета Politico со ссылкой на американского чиновника сообщила, что США не принимали решения об отправке Украине кассетных боеприпасов DPICM. Издание отметило, что ранее чиновники твердо заявляли об отсутствии намерений подобных поставок, а сейчас в их рассуждениях больше двусмысленности

Конвенция по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Вступил в силу 1 августа 2010 года, его подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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