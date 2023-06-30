CNN узнал о готовности Вашингтона поставлять Киеву кассетные боеприпасы

Администрация американского президента Джо Байдена серьезно рассматривает возможность одобрения передачи Украине кассетных боеприпасов, сообщил CNN 29 июня несколько человек, знакомых с вопросом.

В ближайшее время ожидается окончательное решение Белого дома. В случае одобрения оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине в следующем месяце.

«Это, несомненно, окажет значительное влияние на поле боя», — сказал телеканалу американский чиновник.

Изменившиеся за последние две недели условия ведения боевых действий на территории Украины побудили официальных лиц США вновь серьезно рассмотреть вопрос о кассетных боеприпасах, сообщили официальные лица. На прошлой неделе представитель Пентагона заявила в подкомитете по иностранным делам палате представителей, что министерство считает боеприпасы «полезными» на поле боя.

«Наши военные аналитики подтвердили, что кассетные боеприпасы DPICM были бы полезны, особенно против окопавшихся российских позиций на поле боя», — заявила законодателям заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лора Купер.

Украинские официальные лица настаивают на предоставлении боеприпасов с прошлого года, утверждая, что так удастся переломить численное превосходство России в артиллерии. Но США неохотно шли на это из–за риска, который боеприпасы могли представлять для гражданского населения, а также потому, что некоторые ключевые союзники США, включая Великобританию, Францию и Германию, подписали запрет на использование кассетных боеприпасов.

Кассетные боеприпасы — это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения, в том числе противотанковые, противопехотные, зажигательные и другие. Они состоят на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок.

Конвенция по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Вступил в силу 1 августа 2010 года, его подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

23 июня газета Politico со ссылкой на американского чиновника сообщила, что США не принимали решения об отправке Украине кассетных боеприпасов DPICM. Издание отметило, что ранее чиновники твердо заявляли о отсутствии намерений подобных поставок, а сейчас в их рассуждениях больше двусмысленности.

При этом 14 февраля депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что Германии следует рассмотреть возможность отказа от поставок Украине систем вооружения, которые способны стрелять кассетными боеприпасами. Дагделен сослалась на Конвенцию по кассетным боеприпасам.

А 10 января Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских официальных лиц написало, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы производства США. Автор публикации отмечает, что Анкара пыталась скрыть их передачу Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.