Спрос на вторичное жилье в России за год вырос на 36%

За год спрос на вторичные квартиры в России увеличился на 36%, но за последний квартал сократился на 5%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Авито Недвижимости» 30 июня.

По данным экспертов, за год интерес к однокомнатному жилью увеличился на 40%, к «двушкам» — на 39%, к студиям — на 35%, к «трешкам» — на 30%, к объектам с четырьмя комнатами и более — на 18%.

«С учетом того, что за год интерес к вторичной недвижимости серьезно вырос, снижение на 5% по сравнению с I кварталом 2023-го выглядит корректировкой рынка. Но даже несмотря на это, в годовом выражении спрос вырос в два раза больше предложения — на 36 и 19% соответственно. При этом сравнение показателей I и II кварталов демонстрирует, что тенденция к достижению баланса между спросом и предложением всё же намечается», — сказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Он отметил, что за последние три месяца число вторичных объектов на платформе выросло на 3%, в то время как спрос, наоборот, ослаб, а цены выросли на 2%.

«В последнее время интерес покупателей сместился с новостроек в сторону «вторички» из-за более доступных цен», — объяснил Хахулин.

Также аналитики сообщили, что по сравнению с I кварталом 2023-го средний ценник на вторичное жилье вырос на 2%, а в годовом выражении стоимость увеличилась на 10%.

В сравнении со II кварталом 2022 года «трешки» и «двушки» подорожали на 13%, объекты с четырьмя комнатами и более — на 9%, «однушки» — на 6%. За год подешевели студии (–4%) и квартиры свободной планировки (–10%), рассказали специалисты.

Ранее, 29 марта, в СК «Росгосстрах» рассказали «Известиям», о каких квартирах мечтают россияне. Так, 48% респондентов заявили, что хотят недвижимость в элитном жилом комплексе, 28% — в качественной новостройке, а 10% — в историческом здании. При этом на покупку идеального жилья 22% опрошенные жители России готовы потратить от 5 млн до 10 млн рублей.