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Пленный ВСУ рассказал о дававших им наркотики и внушавших ненависть к РФ психологах

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Фото: Министерство обороны РФ
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В частях Вооруженных сил Украины (ВСУ) с военнослужащими проводят работу психологи, которые внушают ненависть к России и дают украинским военным похожие на наркотические препараты. Об этом 30 июня рассказал сдавшийся в плен российской стороне военнослужащий ВСУ Роман Новожилов.

«К нам приходили психологи, с нами говорили. Что русский народ надо уничтожать, тогда Украина станет свободной. Нам давали препараты такие как бы неадекватные. Они говорили: это для того, чтобы у вас был адреналин с русскими воевать. Я вообще думал, что это были какие-то наркотики», — поделился Новожилов.

По словам военного, от данных препаратов у него «голова не соображала», он «был сам не свой, голова как в тумане». Пленный ВСУ также добавил, что Украина несет большие потери.

«Страшно очень. Кто-то ползет без ноги, у кого еще что-то. Начальство сказало, что назад дороги нет. Надо, ребята, защищать Украину. Так и сказали, что кто обратно возвращается — расстрел или тюрьма», — отметил он.

По его словам, в ВСУ уже все поняли, что на самом деле Украину с Россией стравливают США.

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Ранее, 21 июня, командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что страны НАТО испытывают химические препараты на украинских военных. Алаудинов заявил, что, когда действие боевых наркотиков проходит, украинские солдаты активно сдаются в плен. По его словам, это делают командиры вместе со своими подразделениями.

До этого, 19 июня, украинский военнопленный Николай Дрына рассказал, что половина боевиков в некоторых подразделениях ВСУ постоянно болеет, а остальные совсем не способны воевать. По его словам, большинству солдат в бригаде было уже за 40 лет. Военнопленный подчеркнул, что в рядах украинской армии отсутствует боевой дух. Он также добавил, что у ВСУ не принято останавливаться, если кому-то тяжело, и ждать или оказывать помощь этому человеку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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