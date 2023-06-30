Пленный ВСУ рассказал о дававших им наркотики и внушавших ненависть к РФ психологах

В частях Вооруженных сил Украины (ВСУ) с военнослужащими проводят работу психологи, которые внушают ненависть к России и дают украинским военным похожие на наркотические препараты. Об этом 30 июня рассказал сдавшийся в плен российской стороне военнослужащий ВСУ Роман Новожилов.

«К нам приходили психологи, с нами говорили. Что русский народ надо уничтожать, тогда Украина станет свободной. Нам давали препараты такие как бы неадекватные. Они говорили: это для того, чтобы у вас был адреналин с русскими воевать. Я вообще думал, что это были какие-то наркотики», — поделился Новожилов.

По словам военного, от данных препаратов у него «голова не соображала», он «был сам не свой, голова как в тумане». Пленный ВСУ также добавил, что Украина несет большие потери.

«Страшно очень. Кто-то ползет без ноги, у кого еще что-то. Начальство сказало, что назад дороги нет. Надо, ребята, защищать Украину. Так и сказали, что кто обратно возвращается — расстрел или тюрьма», — отметил он.

По его словам, в ВСУ уже все поняли, что на самом деле Украину с Россией стравливают США.

Ранее, 21 июня, командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что страны НАТО испытывают химические препараты на украинских военных. Алаудинов заявил, что, когда действие боевых наркотиков проходит, украинские солдаты активно сдаются в плен. По его словам, это делают командиры вместе со своими подразделениями.

До этого, 19 июня, украинский военнопленный Николай Дрына рассказал, что половина боевиков в некоторых подразделениях ВСУ постоянно болеет, а остальные совсем не способны воевать. По его словам, большинству солдат в бригаде было уже за 40 лет. Военнопленный подчеркнул, что в рядах украинской армии отсутствует боевой дух. Он также добавил, что у ВСУ не принято останавливаться, если кому-то тяжело, и ждать или оказывать помощь этому человеку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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