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Командир «Ахмата» заявил об испытаниях биологических препаратов на военных ВСУ

Алаудинов заявил, что Запад испытывает на украинских военных биологические препараты
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Фото: REUTERS/Stringer
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Страны НАТО испытывают химические препараты на украинских военных. Об этом 21 июня заявил командир батальона «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Они даже этого не скрывают. Блок НАТО по сути сегодня на украинцах испытывает все препараты, которые они произвели, для того чтобы сделать суперсолдата. Это боевая химия. Им украинцев не жалко», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Алаудинов заявил, что когда действие боевых наркотиков проходит, украинские солдаты активно сдаются в плен, сообщает «Газета.Ru». По его словам, это делают командиры вместе со своими подразделениями.

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Ранее в этот день пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эдуард Кириловец заявил, что военное командование ввиду больших потерь на фронте отправляет в бой неопытных новобранцев.

До этого, 19 июня, украинский военнопленный Николай Дрына рассказал, что половина боевиков в некоторых подразделениях ВСУ постоянно болеют, а остальные совсем не способны воевать. По его словам, большинству солдат в бригаде было уже за 40 лет. Военнопленный подчеркнул, что в рядах украинской армии отсутствует боевой дух. Он также добавил, что у ВСУ не принято останавливаться, если кому-то тяжело, и ждать или оказывать помощь этому человеку.

17 июня боевик ВСУ, который сдался в плен Российской армии, рассказал о намерении всего своего взвода перейти на сторону России. На российскую сторону ему и его двум сослуживцам помогли перейти командир и капитан украинского взвода.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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