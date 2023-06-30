В Приамурье число госпитализированных после отравления в детском лагере выросло до 18-ти. Об этом 30 июня сообщается на портале правительства Амурской области.

«Сегодня на 8 часов утра в больницах находится 18 человек, из них один — взрослый», — говорится в сообщении.

К этому моменту все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии, они получаю лечение. Всего, по данным ведомства, за медицинской помощью обратилось 86 детей.

«Бригада медиков мобильно выдвинулась в «Белые горы», были осмотрены все 86 детей с симптомами отравления. Всем оказана специализированная медицинская помощь, назначено лечение», — сообщила министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Руководитель ведомства подчеркнула, что по факту массового обращения детей была сформирована мультидисциплинарная бригада специалистов из областной инфекционной больницы и врача педиатра Райчихинской больницы.

В ведомстве порекомендовали при симптомах острой кишечной инфекции обязательно обращаться ко врачу и вызывать скорую помощь.

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