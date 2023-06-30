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США выделят $100 тыс. на внедрение американских ценностей казахстанским школьникам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Генконсульство США в Алма-Ате намерено выделить около $100 тыс. на обучение способных подростков из южных регионов Казахстана. План образовательной программы опубликован 26 июня на сайте посольства и консульства Соединенных Штатов в Казахстане.

Согласно плану взаимодействия, подростки в возрасте от 13 до 15 лет из Тараза, Талгара и Сайрама на протяжении двух лет смогут посещать учебные мероприятия, которые направлены на «улучшение навыков английского языка и критического мышления экономически неблагополучной казахстанской молодежи из сельских и пригородных средних школ».

Однако, кроме этого, программа предусматривает интеграцию школьников в культуру и ценности США. Таким образом, как считают авторы проекта, молодежь сможет наиболее эффективно участвовать в социально-экономическом развитии своей страны, а также участвовать в полноценных программах обмена с Вашингтоном.

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Ранее, 23 июня, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил, что Запад стремится ухудшить отношения России и Казахстана, вмешиваясь во внутренние дела независимых государств. При этом он подчеркнул, что Москва и Астана вместе противостоят современным вызовам и угрозам безопасности в Центральной Азии, и выразил уверенность, что это сотрудничество будет укрепляться и расширяться.

24 апреля США предупредили Казахстан о рисках применения к компаниям и банкам республики вторичных санкций за помощь РФ. По словам помощника министра финансов Соединенных Штатов Элизабет Розенберг, последствия могут возникнуть в связи с помощью Российской Федерации в уклонении от ограничительных мер экспортного контроля.

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