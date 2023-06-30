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Трамп указал на подходящий момент для перемирия между РФ и Украиной

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Фото: REUTERS/Reba Saldanha
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Бывший президент США Дональд Трамп уверен, что настал момент для установления мира между Россией и Украиной, поэтому Соединенным Штатам пора предпринять посреднические усилия в урегулировании конфликта путем переговоров, заявил он 29 июня Reuters.

При этом он не исключил, что киевскому правительству, возможно, придется уступить часть территории, чтобы остановить противостояние. Трамп подчеркнул, что всё было бы «предметом переговоров», если бы он был президентом.

«Вам нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет. Я думаю, что самое главное, что США должны сделать прямо сейчас, — это заключить мир. Объединить Россию и Украину и заключить мир. Настало время сделать это, свести обе стороны, чтобы добиться мира», — сказал Трамп.

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Бизнесмен и бывший глава Белого дома Трамп неоднократно делал громкие заявления о своей способности договориться с обеими конфликтующими сторонами и за сутки урегулировать проблему, заключив выгодную всем сделку. В апреле Трамп обещал, что в случае победы на выборах 2024 года успеет урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации.

Осенью 2022 года Трамп отмечал, что риторика правительства нынешнего президента США Джо Байдена стала причиной начала российской специальной военной операции на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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