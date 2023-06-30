Синоптики спрогнозировали сильные дожди с грозой в Москве 30 июня

Облачность, дожди, местами сильные, с грозой и градом в некоторых районах — такая погода ожидает жителей Московского региона в пятницу, 30 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +18…+20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13.



В Московской области днем ожидается от +17 до +22 градусов, ночью не ниже +10 градусов.

Прогнозируется северный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/c, при грозе порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление пониженное — 735 мм ртутного столба.

Ранее, 29 июня, руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин спрогнозировал теплую погоду в выходные в Москве. Жителей столицы ждет облачная погода с прояснениями и среднесуточной температурой +24 градуса.

23 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. Он заявил, что несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.