Синоптик спрогнозировал теплую погоду в выходные в Москве

В выходные, 1 и 2 июля, москвичей ждет облачная погода с прояснениями и среднесуточной температурой +24 градуса. Об этом «Известиям» 29 июня рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

«1 июля в столице будет облачно с прояснениями, а температура достигнет +24 градусов. Воскресенье, 2 июля, будет также облачным с прояснениями. Утром температура воздуха составит +18. Днем она поднимется до +24, а вечером опустится до +20», — рассказал Ганьшин.

Среди российских городов-миллионников, по его словам, самую теплую погоду в выходные можно ждать в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Волгограде, Омске и Ростове-на-Дону, где температура воздуха прогреется до +27…+30 градусов.

Наиболее прохладными выходные, как рассказал синоптик, станут для жителей Новосибирска, Нижнего Новгорода, Красноярска, Санкт-Петербурга и Самары, где ожидаемая температура составит +20…+21 градус.

23 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. По его словам, несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.