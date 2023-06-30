Военным группировки войск «Запад» выдали всесезонную форму нового образца

Военнослужащим группировки войск «Запад» начали выдавать всесезонную полевую форму для комфортного выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации. Кадры работы расчетов гаубиц «Гиацинт-Б» в новой форме в пятницу, 30 июня, опубликовало Минобороны РФ.

«Сегодня нам выдали летний костюм нового образца — легкий, удобный, в нем не жарко. И выдали еще костюм ветровлагозащитный. Всё нравится, всё очень удобно», — поделился командир отделения с позывным Тихий.

Новые всесезонные комплекты полевого обмундирования выполнены из современных комбинированных материалов, которые защищают уязвимые участки тела и обеспечивают терморегуляцию в любых погодных условиях: военнослужащий не замерзнет и не вспотеет.

Кроме того, были выданы специальные ботинки с мембраной, которая защищает ноги от промокания и при этом допускает вентиляцию в жаркую погоду.

В форме нового образца расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» продолжили выполнение боевых задач в зоне СВО. Им удалось уничтожить десятки опорных укрепленных пунктов и транспортных развязок, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются перебросить технику и боеприпасы на передний край в качестве подкрепления.

Ранее, 28 июня, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что артиллеристы сорвали три попытки ротации ВСУ в течение суток. Потери противника составили более взвода живой силы и один пикап.

В этот же день Минобороны РФ показало, как российские артиллеристы на южном фланге артемовского направления в зоне проведения спецоперации уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью гаубицы Д-30.

Артиллерийские расчеты точным огнем из гаубиц Д-30 калибром 122 мм уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на данном опорном пункте, и военную технику противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.