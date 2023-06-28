Артиллеристы группировки «Запад» сорвали три попытки ротации ВСУ

Артиллеристы группировки «Запад» сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение суток, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский 28 июня.

«Артиллерией группировки сорваны три попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Ольшаны и Новоселовское. Потери противника составили более взвода живой силы и один пикап», — цитирует его ТАСС.

Зыбинский уточнил, что экипажи вертолетов и самолетов ВС РФ нанесли 11 авиационных ударов по скоплению живой силы, вооружению, военной и спецтехнике противника, а также по подразделениям территориальной обороны.

«В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 авиационной группировки войск «Запад» нанес ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации подразделений 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Ковшаровка», — добавил он.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе Песчаного артиллеристы уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) иностранного производства. По словам Зыбинского, расчет САУ «Акация» также уничтожил минометный расчет противника в районе населенного пункта Берестовое.

28 июня Минобороны РФ показало, как российские артиллеристы на южном фланге артемовского направления в зоне проведения спецоперации уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью гаубицы Д-30.

Артиллерийские расчеты точным огнем из гаубиц Д-30 калибром 122 мм уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на данном опорном пункте, и военную технику противника.