Артиллеристы группировки «Запад» сорвали три попытки ротации ВСУ
Артиллеристы группировки «Запад» сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение суток, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский 28 июня.
«Артиллерией группировки сорваны три попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Ольшаны и Новоселовское. Потери противника составили более взвода живой силы и один пикап», — цитирует его ТАСС.
Зыбинский уточнил, что экипажи вертолетов и самолетов ВС РФ нанесли 11 авиационных ударов по скоплению живой силы, вооружению, военной и спецтехнике противника, а также по подразделениям территориальной обороны.
«В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 авиационной группировки войск «Запад» нанес ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации подразделений 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Ковшаровка», — добавил он.
В ходе контрбатарейной борьбы в районе Песчаного артиллеристы уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) иностранного производства. По словам Зыбинского, расчет САУ «Акация» также уничтожил минометный расчет противника в районе населенного пункта Берестовое.
28 июня Минобороны РФ показало, как российские артиллеристы на южном фланге артемовского направления в зоне проведения спецоперации уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью гаубицы Д-30.
Артиллерийские расчеты точным огнем из гаубиц Д-30 калибром 122 мм уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на данном опорном пункте, и военную технику противника.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.