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Задолженность россиян перед банками превысила 30 трлн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Задолженность россиян перед банками на 1 мая 2023 года достигла 30,22 трлн рублей — такие данные приводит Центробанк. Между тем, по итогам I квартала она составляла менее 28 трлн рублей, а уровень закредитованности находился на уровне 41%. Об этом говорится в исследовании, подготовленном на основе данных Росстата, ЦБ и крупнейших бюро кредитных историй (БКИ).

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При этом его авторы считают, что долги граждан еще больше вырастут во втором квартале, так как по данным Банка России на 1 мая, закредитованонность россиян составила 30,22 трлн рублей.

Наибольшая долговая нагрузка граждан зафиксирована ОНФ в Тыве (115% от дохода), Калмыкии (79%), Ленинградской области (63%), Удмуртии (56%) и в Московской области (55%). Меньше всего оказались закредитованы жители Ингушетии (15%), Чечни (14%), Дагестана (13%), Севастополя (9%) и Крыма (8%).

Продолжился и рост общего размера просроченной задолженности: с 1,08 трлн рублей до 1,11 трлн рублей. А средний размер просроченного кредита увеличился с 19,78 тыс. рублей до 20,40 тыс.

«Важным фактором, ограничивающим рост просрочки, было увеличение числа банкротств граждан. Так, согласно данным Федресурса (fedresurs.ru), количество граждан-банкротов в I квартале 2023 года выросло на 40,3% к аналогичному периоду 2022 года — до 76 тыс. человек», — говорится в исследовании.

«Рост уровня закредитованности говорит о том, что банки оперативно реагируют на стабилизацию экономики. Это плюс. Но беспокойство вызывает то, что кредитная активность опять опережает рост доходов. Это заставило регулятора вводить макропроденциальные лимиты — ограничения на выдачу высокорискованных необеспеченных кредитов, которые компании смогут выдавать без залога ежеквартально», — пояснил «Известиям» глава регионального блока проекта ОНФ Галактион Кучава.

По его словам, осведомленность граждан о возможностях снижения кредитного бремени возрастает, но нельзя забывать, что реструктуризация и банкротство — это аварийные выходы, которыми нельзя пользоваться каждый год.

«Если уровень закредитованности продолжит расти на фоне стагнации реально располагаемых доходов и инфляции, то это негативно скажется на финансовой устойчивости и экономике в целом», — полагает Галактион Кучава.

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