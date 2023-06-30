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Рябков назвал причины решения России выйти из ДОВСЕ

Рябков: вступление Финляндии в НАТО стало «последней каплей» для решения выйти из ДОВСЕ
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Emmi Korhonen
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Вступление Финляндии в НАТО и процесс приема в альянс Швеции стали «последней каплей», сделавшей неизбежным выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом в четверг, 29 июня, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на конференции по данному вопросу, проходящей в Вене.

«В последние годы наши западные оппоненты много рассуждают о так называемом «основанном на правилах европейском порядке безопасности». Их действия в отношении ДОВСЕ наглядно демонстрируют, что на деле под «правилами» понимаются устанавливаемые ими самими «двойные стандарты», — приводятся слова Рябкова на сайте МИД РФ.

По словам замминистра, Россия выходит из ДОВСЕ в связи с обстоятельствами, поставившими страну под угрозу. В частности, к ним относятся присоединение к НАТО новых государств без их присоединения к ДОВСЕ, а также размещение обычных вооружений «старых» членов НАТО на территориях «новых» ее членов. В итоге налицо многократный обход либо превышение «групповых» ограничений ДОВСЕ.

«В какой-то момент мы поняли, что адаптированный ДОВСЕ Вашингтону просто не нужен, главным для США было и остается выдавливание России из регионов, где у нее были и остаются неоспоримые интересы», — заявил Рябков.

Замминистра отметил, что, с практической стороны, после выхода России из ДОВСЕ мало что изменится, так как действие договора уже было приостановлено ранее. С юридической точки зрения, теперь РФ свободна от «всех связанных с ДОВСЕ обязательств не на временной, а на постоянной основе, то есть навсегда».

«Говорить о новом издании контроля над обычными вооружениями станет возможным лишь по завершении нынешнего штормового периода европейской истории и в случае отказа Запада от враждебной антироссийской политики», — подвел итог Рябков.

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Ранее в этот день В МИД РФ заявили о необратимости выхода России из ДОВСЕ. Антироссийская риторика США и «их сателлитов» лишний раз подтвердила правильность принятого Россией решения, было сказано в сообщении министерства.

9 июня НАТО осудило решение РФ о выходе из ДОВСЕ и призвало Россию вернуться к его соблюдению. В своем заявлении альянс обвинил Россию в том, что она якобы не выполняла свои обязательства по ДОВСЕ с 2007 года, а ее решение о денонсации договора, по мнению организации, подрывает всю систему евроатлантической безопасности.

При этом Москва неоднократно подчеркивала, что ДОВСЕ уже несколько десятилетий не отражает существующих реалий в сфере европейской безопасности. В частности, после роспуска Варшавского договора Россия призывала обновить параметры договора, однако США и другие члены НАТО под надуманными предлогами не стали утверждать изменения и соответствующее соглашение об адаптации договора от 1999 года.

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Согласно пояснительной записке к законопроекту, США и их союзники намеренно идут на конфронтацию с Россией, что чревато катастрофическими последствиями.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны — члены НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

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