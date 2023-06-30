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Смешная квартира: квадратные метры Жванецкого стали концертным залом

Легендарное место откроется джазом — любимой музыкой сатирика
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В центре Москвы, на Тверской-Ямской, 30 июня станет доступна для посещения квартира сатирика Михаила Жванецкого. По желанию вдовы писателя Натальи и при поддержке Москонцерта здесь будут проводиться концерты, творческие встречи, выставки и даже детские мероприятия. Добрая половина этажа большого дома станет общественным пространством, где в ноябре откроется музей Жванецкого. «Известия» побывали в квартире сатирика и оценили темпы подготовки к приходу гостей.

Десять комнат без кондиционера

Адрес: 1-я Тверская-Ямская, 16/23с1, известен многим поклонникам Михаила Жванецкого. Здесь, в квартире на пятом этаже, слева от лифта, он работал, и сюда же поклонники приходили на его камерные выступления. В самой большой комнате из десяти размещался Московский театр миниатюр, которым руководил сатирик. Эта недвижимость Жванецкому в конце 1980-х передал лично Юрий Лужков.

Здесь на сцену со своими сольными спектаклями выходили Роман Карцев и Виктор Ильченко. Конечно, выступал и сам Жванецкий, который оставался бессменным художественным руководителем театра до 2020 года.

Музей-квартира сатирика Михаила Жванецкого
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В театре проходили выступления артистов с монологами, куплетами, скетчами, пародиями и сатирическими одноактными пьесами. По произведениям самого Жванецкого были созданы спектакли «Птичий полет» (1988), «Избранное» (1988), «Политическое кабаре» (1989), «Моя Одесса» (1994), «Престарелый сорванец» (1999).

6 ноября 2020 года не стало Михаила Жванецкого, и с тех пор квартира пустует. Москонцерт, в структуру которого Театр миниатюр вошел в 2016 году, всё это время исправно платит коммуналку. Теперь здесь решено возродить концертное пространство.

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Смех, да и не только

«Известия» первыми побывали в «смешной квартире». Дверь на пятом этаже открыта. На стук выходит мужчина — сотрудник Москонцерта и, как оказалось, мастер на все руки Леонид. В квартире еще один мастер — инженер Владимир. Он на наших глазах монтирует аппарат приточной вентиляции в зале.

— Вот такая безумная идея родилась — установить эти агрегаты: выносные-то блоки кондиционера навешивать на фасад исторического здания нельзя, — пояснил нам Владимир. — Любое изменение надо согласовывать. Здесь исторические рамы, балконная дверь с медными шпингалетами. Им, наверно, лет сто, если не больше. Если будут окна заменять на современные, попрошу эти себе.

Пока же старинные окна ждут клининговую компанию.

Музей-квартира сатирика Михаила Жванецкого
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Карнизы сделаны, их скоро установят. Шторы пошиты, сцену из зала отправили на реставрацию, к концерту вернут. Еще должны доставить рояль, — вносит ясность Леонид.

Двери из зала ведут в кабинет Михаила Жванецкого. Он закрыт на ключ, в нем пока не проводилось никаких работ. Как съехал хозяин, так с тех пор в нем никого и не было. Но для «Известий» ключи нашлись.

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Здесь будет музей Жванецкого, — рассказывает Леонид. — Вся мебель — его. Вот на этом диване Михал Михалыч отдыхал, а в креслах сидели гости. А за этим зеленым сукном он работал. Маленький телевизор «Электроника Ц433Д» тоже собственность писателя. Здесь всё как из советского прошлого.

Только лепнина на потолке из позапрошлого. Да вместо обоев — шелк. Тоже будто из царских палат.

Музей-квартира сатирика Михаила Жванецкого
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Это была идея Михаила Михайловича — обить кабинет шелком, — рассказывает вдова сатирика Наталья Жванецкая. — Тогда же было невозможно ничего купить. Нормальных обоев не достать. Чем-то красить — некрасиво. И он предложил от безвыходности ткань. Нашли приличный шелк и так вышли из положения. Получилось необычно. Шелк от времени уже истлел, постараемся найти похожий и восстановить, но сначала надо найти на это деньги. Москонцерт не такая богатая организация, чтобы она полностью помогала мне восстанавливать музей. Реставраторов-мебельщиков нам уже удалось найти. Они приедут в квартиру и будут здесь работать.

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Историческая квартира станет площадкой не только для сатириков. Наталья Жванецкая хочет, чтобы сценическое пространство было доступно для артистов разных жанров. Еще при жизни ее супруга к нему обращались разные юмористы, чтобы возродить Театр миниатюр. А Михаил Михайлович не понимал, как запустить проект с соблюдением всех юридических тонкостей, не имея хорошего директора для этого проекта. Он пытался взять молодых артистов. Но они к нему стали регулярно обращаться с прошениями как к руководителю.

— Миша по своей натуре был подозрительный, поэтому не выпускал это из своих рук, — говорит супруга. — Он должен был обеспечить людей деньгами, организовывать выступления. А он не знал, как это сделать. И в какой-то момент просто открестился от всей этой истории с театром.

Наталья Жванецкая

Наталья Жванецкая

Фото: 78.ru

Сейчас Наталья Жванецкая, по ее словам, с восторгом смотрит на происходящие в квартире перемены. Она всячески помогает «оживить» пространство. Предоставила исторические фотографии из личного архива, которые в рамах развесили по стенам длинного коридора квартиры. С черно-белых снимков смотрят Инна Чурикова, Людмила Гурченко, Борис Ельцин, Валерий Леонтьев, Юрий Антонов, Александр Розенбаум.

А еще, я думаю, в этой квартире появятся две мемориальные комнаты. В них мы организуем музей Виктора Ильченко и Романа Карцева. Это преданные партнеры и коллеги Михаила Жванецкого по сцене. У них есть родные, которые наверняка помогут с экспонатами. И еще в квартире есть кабинет Клары Новиковой.

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Тот самый Жванецкий

Гостям музыкальной гостиной будет на что посмотреть. Везде первые афиши Жванецкого, книги и много крылатых фраз, листами с которыми украсили фотозону в глубине квартиры. «Не смог предотвратить — возглавь!», «Без мозгов — или неумело, или назло», «Закон нашей жизни: не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь – привыкнешь!», «Мудрость плюс молодость — гений. Мудрость минус молодость — одиночество», «На вопрос: «Как живешь?» — завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился головой об стену… В общем, ушел от ответа». Ходишь, читаешь, смеешься и задумываешься.

Музей-квартира сатирика Михаила Жванецкого
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Мы хотим сохранить эти крупицы памяти, которые оставил нам великий, по-настоящему народный артист, — делится глава Москонцерта Илья Бачурин. — На концертной площадке мы хотим представлять много разных жанров и направлений — от детских программ по утрам и работы с молодежью в дневном сегменте до вечерних мероприятий для взрослой аудитории. Мы всегда будем помнить о том, что это за квартира. Надеюсь, когда будет запущена концертная площадка, мы возьмемся за мемориальную часть квартиры. И к годовщине смерти Михаила Жванецкого, 6 ноября, откроем музей. Постепенно отремонтируем и все остальные комнаты. В них тоже есть что разместить.

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30 июня новая площадка в Москве откроется вечером-воспоминанием «Там, где Жванецкий…» В вечере примут участие Наталья Жванецкая и друзья писателя: народная артистка Клара Новикова, журналист, писатель, актер Юрий Рост, телеведущая Кира Прошутинская

Музей-квартира сатирика Михаила Жванецкого
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Гостей ждет концертная программа: прозвучат любимые Жванецким джазовые композиции в исполнении джаз-бэнда Алекса Новикова и выступление заслуженной артистки России Нины Шацкой, — анонсирует худрук Москонцерта Басиния Шульман. — Ведущий вечера — Михаил Довженко. Мы уже планируем афишу дальнейших выступлений. Из наших артистов здесь могли бы быть Евгений Петросян, Ансамбль Покровского, Хор Певзнера, и, конечно, Клара Новикова, которую можно назвать резидентом этой квартиры. Она в этом пространстве уже 31 год. Следите за афишей. Билеты будут недорогие.

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Как говорят организаторы, они хотели бы возродить квартирники как жанр. Те самые, как при жизни Михаила Жванецкого. Ведь такие посиделки — неотъемлемая часть нашей культуры. Квартирники вновь возвращаются в моду, и Москонцерт — в тренде.

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