«Со своей энергетикой она могла вытянуть в эфир любого человека»

В четверг, 19 января, после тяжелой болезни умерла тележурналистка Бэлла Куркова. Она придумала легендарную передачу «Пятое колесо» на Ленинградском телевидении, которую смотрели миллионы зрителей. Занимала должность руководителя Пятого канала и петербургской дирекции телеканала «Культура». На волне перестройки избиралась народным депутатом РСФСР. Умела на равных общаться со всеми, будь то мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак или президент России Борис Ельцин. Умела принимать жесткие, волевые решения. «Известия» вспоминают творческий путь журналистки.

— Я видела лестницу успеха, по которой она поднималась. Это человек, перед которым нужно снять шляпу и поклониться. Она проделала путь от девчонки-корреспондента до одной из самых заметных личностей российского телевидения. Знала себе цену, обладала потрясающей энергетикой, благодаря которой могла достать, вытянуть в эфир любого человека, — вспоминает о Бэлле Курковой режиссер заслуженный деятель искусств России Ирина Тайманова. В конце 60-х они вместе начинали на Ленинградском телевидении.

У Бэллы Курковой к тому времени уже был определенный журналистский опыт. Она приехала в город на Неве в середине 50-х из родного Брянска, чтобы поступить на факультет журналистики Ленинградского университета. Окончила его в 1959-м и по распределению попала на Чукотку. Отработала там три года — в газете «Советская Чукотка». Затем вернулась в Ленинград. Недолго поработала корреспондентом детской газеты «Ленинские искры» и затем устроилась на телевидение.

— Я пришла совсем девчонкой на телевидение, и Бэлла в этот момент работала активным и очень энергичным корреспондентом, — вспоминает Ирина Тайманова. — Она собирала абсолютно различные сведения оперативно, емко и профессионально. Всегда старалась пробовать что-то новое. Искала новые жанры — была в этом смысле партизаном, разведчицей и в итоге стала мэтром телевидения. Конечно, сегодня мы потеряли эпоху российского ТВ, яркую, неповторимую личность.

На Ленинградском телевидении Куркова быстро доросла от корреспондента до заместителя главного редактора редакции информации. В 1986-м ее назначили главным редактором художественного вещания телеканала. В эпоху перестройки журналистка создала знаменитую публицистическую передачу «Пятое колесо». Она выходила в эфир два раза в неделю, ее гостями были Дмитрий Лихачев, Анатолий Собчак, Лидия Гинзбург, Борис Ельцин и многие другие. На волне популярности передачи в 1990 году Бэлла Куркова стала депутатом Ленсовета и народным депутатом РСФСР.

— Она славилась тем, что для нее не было разницы между интервью с обычным человеком и главой государства. Она была одинаково профессиональна, корректна и энергична, я бы даже сказала напориста. Ее материалы всегда были содержательны, у нее не было пустых диалогов, пустых интервью. Бэлла была человеком времени, — говорит Ирина Тайманова.

В 1992 году Борис Ельцин назначил журналистку руководителем телерадиокомпании «Петербург — Пятый канал». Это не помешало ей в 1995 году заявить об отставке и «переходе в оппозицию к президенту России». В этот момент телерадиокомпания переживала кризис из-за массового сокращения персонала и финансовой политики руководства.

Спустя пять лет, в 2000 году, Бэлла Куркова стала директором петербургской дирекции канала «Культура», а позже заняла пост заместителя главного редактора в этой же структуре.

— Даже сейчас, спустя столько лет, если сказать «Куркова» — ее имя все помнят, сказать «Пятый канал» и «Куркова» — ну, конечно, это «600 секунд», это «Пятое колесо» и так далее. Вот как это достигается? Она, конечно, была абсолютно удивительным человеком, несомненно, одной из тех, кто вписал себя в историю телевидения, — отметила в беседе с «Известиями» журналистка, телеведущая Ника Стрижак.

За свою деятельность Бэлла Куркова получила звание заслуженного работника культуры РСФСР, была награждена орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. Она умерла в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни, после тяжелой болезни. Прощание с журналисткой и похороны, предварительно, состоятся в субботу, 21 января.