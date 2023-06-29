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Собиравшая информацию о российских военных гражданка Украины признала вину

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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Собиравшая информацию о российских военных гражданка Украины, которая была задержана ФСБ 29 июня, признала вину, сообщили в пресс-службе УФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР).

В ходе допроса она рассказала, как передавала данные украинской разведке.

«Когда ехала на работу, с работы, на дачу, с дачи, я смотрела где и что проезжает, как продвигается военная техника и даже видела, как летают вертолеты», — рассказала задержанная во время следственных действий, видео которых опубликовало УФСБ 29 июня.

По ее словам, она записывала и указывала, где и какую военную технику она видела.

Женщина связывалась с украинской разведкой через Telegram и передавала информацию, когда приезжала домой.

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О задержании жительницы Луганска стало известно ранее в этот день. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России («Шпионаж»). По информации УФСБ, она передавала разведданные с октября 2022 года.

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