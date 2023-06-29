Жительницу Луганска задержали по подозрению в шпионаже

ФСБ задержала жительницу Луганска, подозреваемую в шпионаже. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР) 29 июня, она собирала и передавала данные о дислокации и передвижении российских войск.

В ведомстве уточнили, что с октября 2022 года жительница региона, «руководствуясь личными мотивами», выполняла задания человека, который действовал в интересах украинской разведки. Она собирала и передавала данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил (ВС) РФ.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России («Шпионаж»).

Ранее в этот день в Москве задержали женщину по фамилии Ищук по делу о шпионаже. В рамках расследования ФСБ попросила Лефортовский суд Москвы арестовать гражданку.

Материалы уголовного дела содержат секретную информацию, поэтому заседание пройдет в закрытом режиме.