Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп указал на подходящий момент для перемирия между РФ и Украиной
Мир
МВФ одобрил выплату Украине транша почти на $900 млн
Мир
Небензя указал на исчерпанные человеческие и военные ресурсы Украины
Мир
Бывший вице-президент США Пенс призвал никогда не отправлять на Украину войска
Мир
Вучич заявил о надеждах Сербии на укрепление исторического союза с США
Мир
Глава МВД Франции сообщил о более 100 арестах в ходе беспорядков
Мир
В Киеве пригрозили отсутствием Зеленского на саммите НАТО без приглашения в альянс
Экономика
В РФ резидентам разрешили продавать банкам валюту от ВЭД не по курсу ЦБ
Общество
В горах Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов из Краснодарского края
Мир
Госдеп начал проверку спецпредставителя по Ирану на предмет обращения с секретными бумаги
Экономика
Китайский юань стал основной валютой в расчетах при закупках гаджетов
Мир
Страны ЕС совместно с партнерами будут искать пути использования активов РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали сильные дожди с грозой в Москве 30 июня

Эксперт рассказала, что нужно сделать на работе перед отпуском

Эксперт Санина: самый простой способ отдохнуть в отпуске — не брать с собой ноутбук
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во время отпуска не у всех получается отключиться от рабочих задач и полноценно провести время так, как планировалось. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, рассказала «Известиям», как правильно передать дела коллегам и как максимально отдохнуть за время отпуска.

По словам специалиста, в первую очередь, чтобы максимально ограничить свое включение в рабочие вопросы во время отдыха, нужно закрыть все задачи, а также грамотно передать коллегам дела, которые невозможно завершить до отпуска. Можно создать отдельный документ со списком всех дел, их статусом, а также конкретной задачей, которую нужно выполнить по каждому пункту.

«В передаче дел важно отразить имена коллег, партнеров или клиентов, с кем вы взаимодействовали по этим задачам. Для экстренных ситуаций можно оставить контакт, по которому с вами можно связаться. Это поможет тем отпускникам, которые постоянно проверяют рабочие чаты, боясь упустить важное», — посоветовала Санина.

Перед уходом в отпуск специалист рекомендовала уведомить коллег о своем отсутствии и указать, к кому и по каким вопросам можно обратиться в этот период. Также стоит поставить автоматический ответ в почте с указаниями, к кому можно обратиться. По мнению Саниной, лучше не пренебрегать этим правилом, так как отсутствие ответа в течение длительного времени может негативно сказаться на коммуникации с партнерами или сотрудниками.

Дни наперечет: россияне сокращают сроки отдыха на курортах
Таким образом туристы приспосабливаются к росту цен, составившему 15–30%, уверены эксперты

Руководителю требуется более тщательная организация предстоящего отпуска. Он должен не только делегировать задачи подчиненным, но и подготовить их к решению всех возникающих вопросов, не прибегая к его помощи. Кроме этого, руководитель должен оставить инструкции для коллектива, что делать, если что-то пойдет не так.

«Даже при правильной передаче дел трудоголикам и просто людям с повышенным чувством ответственности трудно прекратить всё контролировать и позволить себе полноценный отдых. Таким сотрудникам стоит максимально оградить себя от выполнения рабочих задач. Самый простой способ это сделать — не брать с собой ноутбук, отключить уведомления в рабочих чатах и почте», — подчеркнула эксперт.

При этом она добавила, что если самостоятельно справиться с постоянным контролем не получается, стоит обратиться к специалисту и проработать вопрос с личными границами.

«Без отрыва от рабочих процессов вы не сможете полноценно отдохнуть и вернуться к задачам с новыми силами, что чревато снижением продуктивности или даже выгоранием», — заключила Санина.

27 июня сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели исследование и выяснили, сколько дней отпуска нужно россиянам для полноценного восстановления сил. По мнению 88%, минимальная продолжительность отпуска должна составлять не менее двух-четырех недель.

Ранее, 18 июня, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, где в середине лета будут отдыхать семьи с детьми. Оказалось, что большая часть россиян проведет июльский отпуск внутри страны: на Россию приходится 79,9% отельных заказов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023