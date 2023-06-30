Эксперт рассказала, что нужно сделать на работе перед отпуском

Во время отпуска не у всех получается отключиться от рабочих задач и полноценно провести время так, как планировалось. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, рассказала «Известиям», как правильно передать дела коллегам и как максимально отдохнуть за время отпуска.

По словам специалиста, в первую очередь, чтобы максимально ограничить свое включение в рабочие вопросы во время отдыха, нужно закрыть все задачи, а также грамотно передать коллегам дела, которые невозможно завершить до отпуска. Можно создать отдельный документ со списком всех дел, их статусом, а также конкретной задачей, которую нужно выполнить по каждому пункту.

«В передаче дел важно отразить имена коллег, партнеров или клиентов, с кем вы взаимодействовали по этим задачам. Для экстренных ситуаций можно оставить контакт, по которому с вами можно связаться. Это поможет тем отпускникам, которые постоянно проверяют рабочие чаты, боясь упустить важное», — посоветовала Санина.

Перед уходом в отпуск специалист рекомендовала уведомить коллег о своем отсутствии и указать, к кому и по каким вопросам можно обратиться в этот период. Также стоит поставить автоматический ответ в почте с указаниями, к кому можно обратиться. По мнению Саниной, лучше не пренебрегать этим правилом, так как отсутствие ответа в течение длительного времени может негативно сказаться на коммуникации с партнерами или сотрудниками.

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Руководителю требуется более тщательная организация предстоящего отпуска. Он должен не только делегировать задачи подчиненным, но и подготовить их к решению всех возникающих вопросов, не прибегая к его помощи. Кроме этого, руководитель должен оставить инструкции для коллектива, что делать, если что-то пойдет не так.

«Даже при правильной передаче дел трудоголикам и просто людям с повышенным чувством ответственности трудно прекратить всё контролировать и позволить себе полноценный отдых. Таким сотрудникам стоит максимально оградить себя от выполнения рабочих задач. Самый простой способ это сделать — не брать с собой ноутбук, отключить уведомления в рабочих чатах и почте», — подчеркнула эксперт.

При этом она добавила, что если самостоятельно справиться с постоянным контролем не получается, стоит обратиться к специалисту и проработать вопрос с личными границами.

«Без отрыва от рабочих процессов вы не сможете полноценно отдохнуть и вернуться к задачам с новыми силами, что чревато снижением продуктивности или даже выгоранием», — заключила Санина.

27 июня сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели исследование и выяснили, сколько дней отпуска нужно россиянам для полноценного восстановления сил. По мнению 88%, минимальная продолжительность отпуска должна составлять не менее двух-четырех недель.

Ранее, 18 июня, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, где в середине лета будут отдыхать семьи с детьми. Оказалось, что большая часть россиян проведет июльский отпуск внутри страны: на Россию приходится 79,9% отельных заказов.