Политолог назвал причину попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

Политолог Андрей Манойло 29 июня заявил «Известиям», что для Евгения Пригожина ЧВК «Вагнер» — коммерческий проект, на котором он неплохо зарабатывал. В связи с этим Пригожин не хотел подписывать контракт с Минобороны РФ.

«Поэтому, когда встал вопрос о том, что этот проект у него отбирают, а это выглядело с точки зрения бизнеса именно так, и что собираются лично его лишить права распоряжаться деньгами, которые ранее перечисляло государство для обеспечения функционирования ЧВК «Вагнер», это ударило по его бизнес-интересам. И потеря таких доходов для Пригожина была неприемлема, причем настолько неприемлема, что он встал на путь военного мятежа», — сказал Манойло.

Как отметил политолог Иван Мезюхо, ЧВК «Вагнер» должна была подчиниться и подписать контракт с российским Министерством обороны.

«Если Пригожин находился на фронте с ведома властей, благодаря финансированию государства, то должен был выполнять поручения вышестоящего руководства. Верховным главнокомандующим в нашей стране является президент РФ Владимир Путин. <…> Если суть мятежа во многом сводится лишь к деньгам, то это еще больше не красит лидеров этого провалившегося мятежа. О каких деньгах можно говорить, если Отечество в опасности?» — заявил Мезюхо.

Собеседник «Известий» добавил, что правительство РФ вынуждено будет на правовом уровне решать будущее частных военных компаний в стране.

«Если настоящее регулирование в этой области было подвешенным, мы не понимали — разрешено это или не разрешено, это не было нигде прописано, то сегодня законодатель, учитывая инцидент 24 июня, будет вынужден регулировать этот вопрос», — сказал Мезюхо.

Ранее в этот день председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что Пригожин предпринял попытку военного мятежа из-за прекращения финансирования со стороны властей.

24 июня президент России Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Во время своего обращения к россиянам 26 июня глава государства выразил благодарность сотрудникам ЧВК «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие. Путин предложил им продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, вернуться к родным и близким домой или же остаться в Белоруссии.