В Финляндии обнаружили переносящих вирус лихорадки Западного Нила комаров

В Финляндии обнаружили вид комаров Culex Modetus, известный как распространитель вируса лихорадки Западного Нила. Об этом сообщили в Университете Хельсинки в четверг, 29 июня.

Комаров обнаружили в районе города Пори. Они переносят лихорадку Западного Нила между людьми и птицами. Симптомами этого вируса обычно могут быть головные и мышечные боли. Иногда он вызывает неврологические симптомы.

«Culex Modetus, который стал 44-м видом комаров, обнаруженным в Финляндии — самой северной точке наблюдения этого вида в Европе», — говорится в сообщении.

При этом исследователи считают, что распространение заболевания в стране маловероятно.

Ранее этот же вид комаров был обнаружен в Ленинградской области России и в районе Сконе в Швеции, сообщается на сайте kp.ru.

3 июня кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, какие инфекции могут распространять комары. Среди распространенных заболеваний — малярия, энцефалит, лихорадка Зика, лихорадка Западного Нила, лихорадка Денге, а также бактериальные заболевания, в том числе туляремия.

Поздняков добавил, что эти вирусные лихорадки на территории России почти не встречаются, однако туляремия составляет исключение. Также имеется риск заразиться паразитарными инфекциями, в числе которых дирофиляриоз. Его источники обычно — одичавшие собаки и кошки.