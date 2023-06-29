Реклама
Прямой эфир
Общество
Пожар на химзаводе в Нижнем Новгороде полностью потушен
Мир
Чехия запретила спортсменам из РФ участвовать в соревнованиях на своей территории
Общество
Москвичей предупредили о пробках до восьми баллов в центре города
Политика
В МГУ указали на невозможность Евросоюза отказаться от мигрантов
Пресс-релизы
В Москве завершилась конференция Adindex City 2023
Политика
Путин указал на отсутствие пустых полок в российских магазинах
Общество
В ГД предложили ввести льготные ж/д билеты для студентов с юга России
Общество
Бивни мамонта нашли в ходе благоустройства территории у Зарайского кремля
Происшествия
Житель ЛНР задержан по факту передачи военных сведений украинским спецслужбам
Общество
Губернатор Ростовской области сообщил о нормализации ситуации в регионе
Политика
Песков указал на сотрудничество РФ и Белоруссии на уровне Союзного государства
Общество
Следствие попросило продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина
Мир
В Джидде усилена безопасность у генконсульства РФ после стрельбы у консульства США

В Финляндии обнаружили переносящих вирус лихорадки Западного Нила комаров

0
Фото: Global Look Press
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Финляндии обнаружили вид комаров Culex Modetus, известный как распространитель вируса лихорадки Западного Нила. Об этом сообщили в Университете Хельсинки в четверг, 29 июня.

Комаров обнаружили в районе города Пори. Они переносят лихорадку Западного Нила между людьми и птицами. Симптомами этого вируса обычно могут быть головные и мышечные боли. Иногда он вызывает неврологические симптомы.

«Culex Modetus, который стал 44-м видом комаров, обнаруженным в Финляндии — самой северной точке наблюдения этого вида в Европе», — говорится в сообщении.

При этом исследователи считают, что распространение заболевания в стране маловероятно.

Кровь стынет: участились случаи заражения клещевым боррелиозом
Болезнь Лайма вызывает хронический артрит и проблемы с сердцем

Ранее этот же вид комаров был обнаружен в Ленинградской области России и в районе Сконе в Швеции, сообщается на сайте kp.ru.

3 июня кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, какие инфекции могут распространять комары. Среди распространенных заболеваний — малярия, энцефалит, лихорадка Зика, лихорадка Западного Нила, лихорадка Денге, а также бактериальные заболевания, в том числе туляремия.

Поздняков добавил, что эти вирусные лихорадки на территории России почти не встречаются, однако туляремия составляет исключение. Также имеется риск заразиться паразитарными инфекциями, в числе которых дирофиляриоз. Его источники обычно — одичавшие собаки и кошки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023