Большинство новых требований закона о такси отложат до 2024–2025 годов

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об отсрочке вступления в силу части требований принятого в конце 2022 года закона о такси. Об этом «Известиям» сообщил источник на таксомоторном рынке, а также подтвердил один из соавторов законопроекта, член думского комитета по экономической политике Станислав Наумов.

«Да, мы действительно подготовили такой законопроект. Это инициатива отрасли, в том числе Минтранс поменял свою позицию немножечко. Нужно спокойно дать возможность создать все механизмы и инструменты [для реализации закона] и отложить часть требований. Сейчас ведем консультации с Минтрансом. Скорее всего, это будет межфракционный законопроект», — пояснил Наумов «Известиям».

Он уточнил, что документ будет внесен в ближайшее время, но не обязательно сегодня.

«У нас еще целый месяц работы, за июль в трех чтениях можно всё принять. Время есть», — добавил депутат.

В пояснительной записке к новому законопроекту говорится, что экспертное сообщество выразило обеспокоенность относительно сложности реализации отдельных норм закона, который разрабатывался «в других социально-экономических условиях». Также целый ряд региональных властей высказывают озабоченности в связи с неготовностью к выполнению норм закона — ведению региональных реестров такси.

Согласно тексту нового законопроекта, с которым ознакомились «Известия», до 1 сентября 2025 года отсутствие полиса ОСАГО не должно быть основанием для приостановления и аннулирования разрешения на работу в такси. Также до сентября 2025 года предлагается не аннулировать разрешения, если у перевозчика нет и полиса ОСГОП (обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков).

До сентября 2024 года откладывается требование к водителям предоставлять справку о наличии или отсутствии непогашенной судимости. Сейчас получение справки физлицом (самозанятым водителем) занимает до 30 дней, при этом перевозчики-ИП проходят такое подтверждение в сжатые сроки в рамках межведомственного запроса ФНС. До 2024 года депутаты предлагают отложить вступление в силу требования к экологическому классу автомобиля такси (распространить норму только на разрешения, полученные после 1 сентября 2024 года). До этого же времени откладывается и требование к аттестации водителей на знание города и все требования, связанные с созданием федеральной автоматизированной системы ФГИС «Такси»: сейчас только создаются региональные реестры такси и сама ФГИС, указывают парламентарии.

Закон о такси был принят в декабре 2022 года. Большинство его норм должны были вступить в силу с сентября этого года. Закон устанавливает требования к водителю (запрет на допуск ряда водителей к управлению такси), внешнему и внутреннему виду автомобиля, вводит в правовое поле деятельность служб заказа легкового такси (агрегаторов), а также основания приостановления и аннулирования разрешения на такси (в том числе отсутствие у физических лиц ОСАГО для такси и ОСГОПП).