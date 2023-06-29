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Путин указал на отсутствие пустых полок в российских магазинах

Путин: некоторые страны надеялись на то, что в России будут пустые полки в магазинах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В РФ нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых странах на это надеялись, заявил российский президент Владимир Путин 29 июня на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени»..

«Свои возможности для продвижения отечественных брендов уже задействуют крупные торговые сети, ведущие интернет-площадки. <…> многие крупные компании поддержали этот конкурс, это неслучайно, не потому что они такие добренькие или у них лишние деньги, нет, просто вы им нужны, и нужно оправдать это, так скажем, бизнес-доверие и быстро заполнять эти все ниши и, естественно, полки», — отметил он.

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Глава государства также подчеркнул, что на фоне превращенного «в громкую пиар-акцию» ухода западных компаний «мир не рухнул», а для российских компаний, наоборот, открылись новые возможности. Предприниматели РФ, по словам президента, занимают освободившиеся ниши на рынке и осваивают новые, а «вся экономика движется вперед». С мая 2022 года в России поднялся ВВП на 5,4%, Путин назвал этот показатель достойным.

16 июня российский лидер указал на то, что Россия никогда и никого не выгоняла с российского рынка. Он добавил, что сильным стимулом для бизнеса в стране стало замещение транснациональных корпораций, покинувших российский рынок.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина днем ранее сказала об ускоренной адаптации экономики РФ к новым условиям. Она обратила внимании на то, что множество тысяч российских предприятий оказались гибкими, проворными, а правительство и Банк России поддержали стабильность.

С февраля 2022 года ряд иностранных компаний объявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала проведения РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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