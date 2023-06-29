Президент России Владимир Путин посетил выставку Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Кадры события 29 июня есть в распоряжении «Известий».

В ходе экскурсии глава государства ознакомился с работами победителей конкурса лучших новых отечественных брендов. Кроме того, Путин нарисовал на одной из работ картинку и поставил роспись.

Российский лидер принимает участие в ежегодном форуме «Сильные идеи для нового времени».

Накануне глава государства посетил исторические достопримечательности в Дербенте в ходе рабочий поездки в Дагестан. На экскурсии российского лидера сопровождали представители властей, а глава республики Сергей Меликов рассказал президенту об особенностях региона.

Вечером того дня Путин увиделся с жителями Дербента. Они встретили президента овациями. Чтобы лично увидеть главу государства, на площадке в парке имени Низами Гянджеви собрались тысячи людей.

В тот день российский лидер отметил, что не сомневался в жителях республики и в их поддержке решений президента.