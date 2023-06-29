Путин заявил о готовности российских компаний к конкуренции

Президент РФ Владимир Путин 29 июня на заседании форума «Сильные идеи для нового времени» заявил, что российские компании готовы к конкуренции, но им нужно помочь раскрутиться.

Он также добавил, что любое доминирование или монополия не могут быть вечными.

«Многие уже доказали это. Когда я говорил о монополиях, я имел в виду, конечно, ваших конкурентов западных, потому что, по сути, во многих отраслях они эту монополию на нашем рынке отечественном здесь себе обеспечили. Ну, а наши производители уже сейчас доказывают и доказали, что они могут работать лучше», — отметил Путин.

В России должно быть сделано все для того, чтобы основой были не импортные товары, а отечественные. А производители, в свою очередь, должны выходить на мировые рынки, чтобы российские торговые марки были узнаваемы.

В этой связи президент подчеркнул, что компании РФ могут осваивать мировые рынки шаг за шагом, начиная со стран СНГ, ШОС и БРИКС, а затем двигаться дальше.

Также в ходе форума президент заявил, что в России нужно задавать высокие стандарты социальной поддержки, так как сильное, ответственное гражданское общество — это сила нашей страны.

Вместе с тем он президент указал на значимость инициатив, направленных на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального и технологического потенциала.