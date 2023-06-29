Дилеры привезли в Россию семиместный кроссовер Geely Haoyue L

Автосалоны российских дилеров пополнились очередной новинкой из Китая: на этот раз героем параллельного импорта стал семиместный кроссовер Geely Haoyue L, сообщает 29 июня «Российская газета». Цена на автомобиль начинается от 3 850 000 рублей.

Переднеприводный кроссовер оборудован турбированным двигателем Volvo объемом 2 л, который развивает 218 л.с., в связке с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Время разгона Haoyue L до 100 км/ч занимает 7,9 с.

Габариты автомобиля: 4860 мм в длину при колесной базе размером 2825 мм. Дорожный просвет Geely ― 200 мм.

Кроссовер оборудован семиместной конфигурацией салона, а также массивным 10,25-дюймовым дисплеем приборной панели, дополняющим 12,3-дюймовую панель системы мультимедиа.

29 июня на российском рынке появились электромобили Hyundai Ioniq 6, завезенные в страну по параллельному импорту. Цены на электроседан Hyundai варьируются в диапазоне от 4,7 млн до 6,7 млн рублей. На выбор покупателю предложены две версии электрокара: в базовой комплектации и в версии с увеличенным запасом хода Long Range.