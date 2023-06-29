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Дилеры привезли в Россию семиместный кроссовер Geely Haoyue L

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Фото: Geely
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Автосалоны российских дилеров пополнились очередной новинкой из Китая: на этот раз героем параллельного импорта стал семиместный кроссовер Geely Haoyue L, сообщает 29 июня «Российская газета». Цена на автомобиль начинается от 3 850 000 рублей.

Переднеприводный кроссовер оборудован турбированным двигателем Volvo объемом 2 л, который развивает 218 л.с., в связке с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Время разгона Haoyue L до 100 км/ч занимает 7,9 с.

Габариты автомобиля: 4860 мм в длину при колесной базе размером 2825 мм. Дорожный просвет Geely ― 200 мм.

Кроссовер оборудован семиместной конфигурацией салона, а также массивным 10,25-дюймовым дисплеем приборной панели, дополняющим 12,3-дюймовую панель системы мультимедиа.

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