На российском рынке появился кросс-универсал Dongfeng Aeolus Yixuan GS

Китайский кросс-универсал Dongfeng Aeolus Yixuan GS поступил в салоны российских автодилеров, сообщает 29 июня Autonews.ru. Цена на автомобиль начинается от 2,15 млн рублей.

Aeolus Yixuan GS ― близкий «родственник седана Dongfeng Shine Max, который не так давно вышел на рынок России. Габариты универсала: 4610 мм ― длина, 1830 мм ― ширина и 1600 мм ― высота, размер колесной базы составляет 2680 мм.

Модель поставляется с 125-сильным полуторалитровым «атмосферником» в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с приводом на переднюю колесную ось. Максимальная скорость Dongfeng ― 165 км/ч.

Интерьер универсала обшит экокожей. Кроме того, из опций покупатель может получить мультируль, камеру заднего вида, панорамную крышу, 13-дюймовый дисплей системы мультимедиа, ABS, климат-контроль и круиз-контроль.

Один из российских дилеров 29 июня сообщил о планах в ближайшем времени наладить поставки китайского кроссовера Roewe RX5, конкурента Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail. Автомобили будут поставляться в Россию по параллельному импорту и будут представлены на рынке в нескольких комплектациях.

Roewe RX5 оснащен турбированным полуторалитровым двигателем мощностью 188 л.с. в связке с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями и приводом на переднюю колесную ось.