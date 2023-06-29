Таможенники Большого порта в Петербурге обнаружили 50 кг кокаина стоимостью 450 млн рублей

В Санкт-Петербурге таможенники обнаружили в контейнере с бананами 50 кг кокаина. Об этом сообщили в четверг, 29 июня в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Запрещенные вещества прибыли в Большой порт в составе партии из 10 контейнеров. «Находка» обнаружилась после сканирования, в результате которого сотрудники таможни нашли тайники. В них контрабандисты спрятали 50 брикетов с порошком.

«По документам груз на различных морских судах перевозили транзитом через африканские и европейские порты в Узбекистан. <...> Экспертиза показала, что это кокаин. Стоимость партии на черном рынке достигает 450 млн рублей», — отмечено в сообщении.

В настоящий момент по факту обнаружения наркотических препаратов возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к контрабанде наркотиков.

Ранее, 7 июня, таможенники аэропорта задержали россиянку, пытавшуюся перевезти в Стамбул три золотых слитка и два бриллианта. Причем слитки были упакованы в упаковку от шоколада. Уточняется, что основным мотивом женщины было избежать уплаты таможенной пошлины.