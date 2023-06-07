ФТС задержала пытавшуюся провезти слитки золота в шоколаде россиянку

Три золотых слитка и два бриллианта обнаружили минераловодские таможенники в багаже россиянки, планировавшей вылететь в Стамбул. Об этом в среду, 7 июня, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

«Три золотых слитка и два бриллианта обнаружили минераловодские таможенники в багаже россиянки, вылетающей рейсом Грозный –Стамбул. Общая стоимость товара превысила 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

По сообщению ведомства, женщина пыталась вывести ценности за рубеж не задекларировав их, чтобы уклониться от уплаты таможенных платежей. Однако нарушительница была остановлена инспектором, а во время досмотра таможенники обнаружили у нее золотые слитки, спрятанные в шоколадках «Аленка», и крупные бриллианты, упакованные в пачки бумажных платочков.

Согласно сообщению ФТС, слитки весом 150 г выполнены из золота 999 пробы, а драгоценные камни весом два карата являются ограненными бриллиантами, сертифицированными крупнейшей в мире алмазной лабораторией HRD Antwerp.

По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, предусматривающей лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает ФТС.

Ранее, 16 мая, пограничники задержали в московском аэропорту Домодедово мужчину, который пытался вывезти из страны два золотых слитка весом 24 кг и примерной стоимостью 126 млн рублей.