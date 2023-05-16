Мужчину задержали в Домодедово за попытку вывезти золотые слитки из РФ
Сотрудники пограничного отряда Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в московском аэропорту Домодедово мужчину, который пытался вывезти из страны два золотых слитка. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе ведомства.
Общий вес слитков составил 24 кг, их примерная стоимость — 126 млн рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее, 7 мая, в России был задержан мужчина, который пытался незаконно отправить в Польшу ордена и медали времен Великой Отечественной войны. По данным ФСБ, мужчина организовал канал незаконной отправки за рубеж культурных и исторических ценностей, в том числе боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны. Всего из незаконного оборота изъято 25 военных наград.