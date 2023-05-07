ФСБ задержала россиянина за попытку отправить в Польшу ордена времен ВОВ

В России задержан мужчина, который пытался незаконно отправить в Польшу ордена и медали времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина организовал канал незаконной отправки за рубеж культурных и исторических ценностей, в том числе боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны. Всего из незаконного оборота изъято 25 боевых орденов и медалей.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 (Покушение на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере) и ч. 3 ст.30, ст. 324 (Покушение на незаконное приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).

В отношении мужчины уже вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда Кирова. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок 6 месяцев с испытательным сроком 6 месяцев.

Служба также организовала процедуру передачи изъятых государственных наград родственникам участников Великой Отечественной войны.

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ 27 марта сообщала о том, что сотрудники таможни нашли у россиянина, пытавшегося пересечь границу Эстонии и России, монеты с нацистской символикой. Всего в его багаже было 865 незадекларированных монет, причем на 69 из них был отчеканен имперский орел нацистской Германии, держащий в когтях свастику.