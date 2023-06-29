Появилось видео задержания жителя Пензенской области за передачу данных СБУ

В отношении жителя Пензенской области возбудили уголовное дело за передачу данных о российских военнослужащих Службе безопасности Украины (СБУ). УФСБ по Пензенской области в четверг, 29 июня, распространило видео задержания мужчины.

На кадрах видно, как его остановили возле его дома при попытке сесть в автомобиль. Сотрудники ФСБ повалили мужчину на землю, после чего осмотрели его квартиру и отвезли задержанного в отделение.

«Злоумышленник в январе 2023 года через Telegram неоднократно собирал и передавал за денежное вознаграждение сотрудникам СБУ персональные данные в отношении военнослужащих, принимающих участие в проведении ВС РФ спецоперации, а также членов их семей, рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены», — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении мужчины 1984 года рождения возбуждено по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Ранее, 27 июня, жителя Нальчика задержали при выезде на Украину через Белоруссию за попытку примкнуть к Вооруженным силам Украины (ВСУ).

До этого, 26 июня, жителя Приамурья задержали за госизмену. Он посылал деньги на закупку дронов и военной техники для украинских националистов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ.