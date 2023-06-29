В Красноярске из лагеря пропала 13-летняя девочка

В Красноярске из детского оздоровительного лагеря ушла несовершеннолетняя девочка. Об этом в четверг, 29 июня, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Красноярскому краю.

О пропаже 13-летней девочки сообщил директор лагеря «Гренада». В настоящее время усилия сотрудников полиции и поисково-спасательных отрядов сконцентрированы на поиске ребенка.

«Приметы: на вид 15–16 лет, среднего телосложения, плечи широкие, глаза каре-зеленые, волосы короткие, темные. Была одета: черные джинсы, белая футболка-оверсайз, черные тапки», — указано в сообщении ведомства.

Ранее в этот день ГУ МЧС России по Еврейской автономной области заявило, что потерявшийся 28 июня четырехлетний мальчик был найден живым. Всего, по информации ведомства, в поисках принял участие 71 человек.