Потерявшегося четырехлетнего мальчика в ЕАО нашли живым

Четырехлетнего мальчика, пропавшего в Еврейской автономной области (ЕАО), нашли живым. Об этом сообщило главное управление МЧС России по региону в Telegram-канале 29 июня.

Как уточняется, для его поисков привлекались также кинологические расчеты полиции. Всего, по информации ведомства, в поисках приняли участие 71 человек.

Сейчас с родственниками работают психологи.

Ранее, 28 июня, координатор поисково-спасательного отряда «Лига Спас» Ольга Щукина поделилась с «Известиями» деталями поиска четырехлетнего Артема. По ее словам, волонтеры всю ночь прочесывали населенные пункты и природную среду вокруг поселка.

По факту исчезновения мальчика возбудили уголовное дело. Следователи провели комплекс необходимых оперативных мероприятий.