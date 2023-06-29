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Forbes заявил о катастрофических потерях ВСУ на юге Украины

Forbes: потери ВСУ при попытке преодолеть минные заграждения оказались катастрофическими
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) двинуться под Малой Токмачкой на юг закончилась поражением и потерями, которые «хуже, чем казалось», пишет 27 июня журнал Forbes.

«Попытка 47-й штурмовой бригады украинской армии и 33-й механизированной бригады пересечь минное поле на юге Украины 8 июня оказалась более катастрофической, чем мы предполагали. <...> За один-два часа группа бригад потеряла почти пятую часть американских БМП M-2, пятую часть Leopard 2A6 и половину своих Leopard 2R», — указал автор материала.

Обозреватель журнала считает, что украинская техника попала в грамотно организованную российскими войсками ловушку. Часть украинской техники подорвалась на минах, часть оказалась под обстрелом.

«Дым рассеялся, и стало видно не менее 25 подбитых украинских машин: 17 M-2, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent. Сторонним наблюдателям потери поначалу казались меньшими. Но в течение следующих двух недель аналитики тщательно изучали видеозаписи с беспилотников и снимки с земли и неуклонно пополняли список», — добавил автор.

Он называет потери ВСУ эквивалентными батальону в результате одной неудачной атаки. В результате у ВСУ есть горстка поврежденных автомобилей, на восстановление которых потребуются недели, если не месяцы работы.

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8 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины потерпели поражение при попытке провести атаку в Запорожской области. Он отметил, что минные поля, работа артиллерии и авиации сделали свое дело.

Ранее в это день источник «Известий» сообщил о бое между российскими силами и ВСУ на запорожском направлении. По его словам, украинская танковая группа пошла в наступление на ореховском участке — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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