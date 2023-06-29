Реклама
Прямой эфир
Армия
До конца года в Тамбове появится военно-транспортный авиакластер
Экономика
Власти не станут переносить сроки запрета на продажу ветпрепаратов без российского сертификата
Мир
Казахстан изучит основание для экстрадиции сотрудника F.A.C.C.T. Кислицына
Мир
Посол РФ в Аргентине призвал мировое сообщество остановить атаки Киева на ЗАЭС
Общество
Пранкер Вован рассказал детали розыгрыша теневых министров Великобритании и Канады
Общество
В РФ предложили ограничить продажу жилья пенсионеров и сирот за наличные
Мир
Посольство РФ назвало безрассудной поездку в Краматорск колумбийцев
Общество
В Петербурге раскрыли сеть мошеннических интернет-магазинов
Культура
Китайский пианист Лю Шикунь сравнил Конкурс Чайковского с могучим танком
Мир
Экс-разведчик Риттер заявил о ликвидации в Краматорске американских наемников
Общество
Потерявшегося четырехлетнего мальчика в ЕАО нашли живым
Общество
В России будут конфисковывать животных за жестокое обращение
Армия
Минобороны опубликовало кадры работы передовых наводчиков штурмовой авиации

Спрос на новостройки в Москве вырос на 12%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во втором квартале 2023 года по сравнению с первым спрос на новостройки в столице вырос на 12%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

Цены на жилье в новостройках по итогам II квартала 2023 года в среднем по России выросли на 1% — как по стоимости за объект, так и за квадратный метр, рассказали эксперты.

«Девелоперские проекты обычно имеют цикл в несколько лет, поэтому на рынок продолжает выходить жилье, которое проектировалось и строилось с учетом спроса на объекты в 2020-2021 гг. Сложившаяся ситуация, когда дисбаланс предложения и спроса усиливается, будет и дальше формировать рынок покупателя. А застройщики в таких условиях вынуждены стимулировать интерес к своим объектам с помощью скидок и акций: от беспроцентной рассрочки и субсидирования ипотеки до сертификатов на машино-места, кладовые помещения и мебель», — сказал руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

По данным аналитиков, только в двух из 33 городов, участвовавших в исследовании, по итогам II квартала 2023 года показатели спроса выросли, а объем предложения сократился. Это Калининград, где за квартал количество объектов на платформе уменьшилось на 12%, а интерес к ним вырос на 9%, и Москва. В столице предложение снизилось на 2% при росте спроса на 12%, рассказали эксперты.

Сильнее всего за квартал предложение выросло в Брянске (+85%), Тюмени (+44%) и Томске (+34%) — отметим, что в этих городах наиболее заметен дисбаланс спроса и предложения. Спрос особенно сильно увеличился в Новосибирске (+26%), Москве (+12%) и Калининграде (+9%), сообщили аналитики.

Вторичный продукт: почему новостройки стали дороже готового жилья
Аналитики объяснили динамику цен на жилищном рынке

Ранее, 28 июня, аналитики компании «Ферро-Строй» рассказали, что средняя стоимость новостроек в Москве за год выросла только на 4%. При этом спрос на первичное жилье сокращается, поэтому застройщикам придется снижать себестоимость строительства, отметили эксперты.

13 июня в «Авито Недвижимости» сообщили «Известиям», что по итогам мая этого года средняя стоимость квартиры в новостройке в РФ составила 6,1 млн рублей — на 3% меньше, чем год назад, а также на 0,1% дешевле апреля 2023-го. Заметнее всего цены опустились в Калининграде (–19%, с 7 млн до 5,7 млн рублей), Севастополе (–15%, с 6,7 млн до 5,6 млн рублей) и Ульяновске (–13%, с 4,8 млн до 4,2 млн рублей).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023