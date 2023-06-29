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Пленный боевик ВСУ рассказал о неработающих американских пулеметах

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Фото: Соцсети
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Американские пулеметы, которые доставили Вооруженным силам Украины (ВСУ), не сработали, когда из них пытались выстрелить. Об этом рассказал пленный боевик ВСУ Сергей Кравец в видео, опубликованном 29 июня.

«Привезли американские пару пулеметов. Вроде всё красиво, новенькие, а зарядили, попробовали выстрелить — не срабатывает. Крутили-крутили. Вызвали ремонтников — они забрали. Вот и всё иностранное вооружение, вот и вся помощь НАТО», — поделился он.

Военнопленный рассказал, что его забрали с улицы и отвезли в военкомат. После слаживания и тренировки роту отправили под Артемовск (украинское название — Бахмут). Однако из-за больших потерь их несколько раз возвращали для доукомплектации.

«Под Бахмутом были жестокие бои. Из-за этого нас сняли с позиции и вывели на доукомплектацию. Потому что на позиции даже меняться было не с кем, просто не хватало людей. Рота понесла большие потери, я был контужен, попал в госпиталь. Потери были большие, осталось всего 22 человека из роты», — рассказал он.

Кравец рассказал, что у прибывших боевиков, прошедших обучение, оказалась крайне слабая подготовка. По его словам, они могли разбирать автоматы, но остальное, стрельба и действия в составе боевых групп, оказалось на слабом уровне.

Кроме того, некоторые его сослуживцы «решали вопросы» за деньги и могли уходить в госпиталь вместо отправки на поле боя. А также в бою рота оставалась без командования.

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Ранее, 28 июня, пленные боевики ВСУ рассказали, что украинское командование халатно относилось к жизни своих солдат, пренебрегая их безопасностью. Военнопленный Виталий Серый рассказал, что командование направило людей из его тыловой бригады на позиции штурмовой, невзирая на то, что как такового военного опыта у солдат не было.

27 июня украинский пленный Григорий Замиховский поделился, что ему вручили повестку и забрали в армию, когда он покупал в аптеке лекарства для ребенка. Подготовка проходила в Словении. По его словам, западные инструкторы практически ничему не обучили украинских военнослужащих.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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