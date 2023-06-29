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В России будут конфисковывать животных за жестокое обращение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Домашних и диких животных будут изымать у владельцев за жестокое обращение. Законопроект с поправками в КоАП РФ подготовил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат «Единой России» Владимир Бурматов.

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«Во-первых, нужно ввести конфискацию диких животных. Сегодня запрет на их проживание в домашних условиях прямо прописан в законе, но нет механизма конфискации. При этом очевидно, что содержание таких животных в квартирах уже само по себе жестокое с ними обращение, так как они не могут жить в таких условиях», — пояснил «Известиям» парламентарий.

Во-вторых, необходимо изымать домашних животных, если владельцы над ними издеваются, добавил он.

«Мы расширили ответственность за жестокое обращение, но это полумера. Если человек бьет, морит голодом или ненадлежащим образом содержит животное, ему может быть назначен штраф, причем его сумма может быть достаточно высокой. Но нет гарантии, что после этого отношение хозяина к питомцу изменится, хотя по действующему законодательству, он остается у него, так как считается его собственностью», — добавил Бурматов.

В пример депутат привел блогеров — стримеров, которые в прямых эфирах в соцсетях издеваются на животными.

«Сейчас таких случаев очень много. Ради того, чтобы поднять популярность своего аккаунта, эти люди различными способами пытаются представить своих питомцев в неприглядном виде или насильно заставляют делать не свойственные им вещи», — рассказал политик.

Поэтому необходимо — в случае установления факта жестокого обращения с животным, — забирать его у недобросовестных владельцев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Брать наших меньших: в РФ начнут конфискацию животных за жестокое обращение

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