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Участок в Мещанском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

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В Мещанском районе Москвы проведут реорганизацию участка площадью 3,27 га по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в среду, 28 июня, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, участок, расположенный на проспекте Мира, используется в настоящее время неэффективно, он находится в шаговой доступности от станции метро «Рижская» и одноименных станций МЦД-2 и Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.

Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, там планируется возвести общественно-деловые объекты вместо устаревших торговых точек. В частности, на участке появится гостиница площадью до 60 тыс. кв. м, пишет сайт kp.ru. Кроме того, рядом разместятся торговые и офисные комплексы, отделения банков, магазины и кафе.

Объем инвестиций в реорганизацию территории оценивается в 23,4 млрд рублей, уточняет RT. По итогам реализации проекта город получит свыше 4,8 тыс. новых рабочих мест, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Реорганизацией территории смогут заняться ее правообладатели, городской оператор или инвестор, который определится по результатам торгов.

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18 июня Максим Гаман сообщил, что в столице по программе КРТ застроят более 20 заброшенных участков земли социальной и деловой недвижимостью. В частности, возведут технопарки, торговые и медицинские центры, сообщает телеканал «360».

7 июня в Москве были утверждены проекты комплексного развития территорий в Южном Бутово и бывшей промзоне «Южный порт» в Печатниках.

В частности, много объектов инфраструктуры появятся на территории в 5 га между Варшавским шоссе и 1-й Горловской улицей. Там построят кафе, магазины, офисы, а также открытый стадион с трибунами.

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